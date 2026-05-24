Митрюшкин поддержал возможный переход Батракова в «ПСЖ»

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника Алексея Батракова в «ПСЖ». Слова футболиста приводит Legalbet.
«Будущее Батракова? Надеемся, что все сложится! И сложится удачно! Мы в команде слухи не обсуждаем, но, конечно, все надеются на это. Трансфер в “ПСЖ” — это будет счастьем для всех. Я на 100% верю в трансфер Батракова в “ПСЖ”», — заявил Митрюшкин.
В сезоне-2025/26 20-летний Батраков провел 36 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач.
Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 25 млн евро.
Батраков является воспитанником «Локомотива» и считается одним из самых перспективных молодых игроков российского футбола.