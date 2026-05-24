Семин оценил вклад Дзюбы в результаты «Акрона»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о выступлении Артема Дзюбы за тольяттинский «Акрон». Интервью опубликовано на «Матч ТВ».
«Артем, вне сомнений, внес большой вклад в “Акрон”. Во-первых, клуб остался в премьер-лиге — это было главной задачей. Его голы, передачи, сбросы помогли в этом», — заявил Семин.
В субботу 37-летний нападающий сообщил, что покинет «Акрон». Дзюба выступал за тольяттинский клуб с 2024 года.
За время выступлений за команду форвард провел 52 матча, забил 18 мячей, сделал 12 результативных передач и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
«Дзюба сделал большую, хорошую работу в “Акроне”. Так же, как и в других командах, в которых он был. Он специфический нападающий, но очень полезный», — отметил Семин.
Также специалист отдельно отметил работу главного тренера «Акрона» Заура Тедеева, под руководством которого команда сохранила место в РПЛ.