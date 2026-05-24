Дзюба намерен играть в РПЛ в следующем сезоне

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба сообщил о намерении продолжить игровую карьеру после ухода из «Акрона».
— Вы уже решили, продолжите ли карьеру?
— Да, наверное.
— Обсуждали про «Родину»?
— Нет.
— Продолжите карьеру в России?
— Да, — передает слова Дзюбы корреспондент «Матч ТВ».
Накануне Дзюба объявил о том, что покинет тольяттинский клуб. «Акрон» сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам стыковых матчей с волгоградским «Ротором».
На вопросы о том, продолжит ли он карьеру и будет ли это в России, 37-летний футболист ответил утвердительно.
Кроме того, Дзюба заявил, что не обсуждал возможный переход в «Родину», которая вышла в РПЛ из Первой лиги.
Дзюба выступал за «Акрон» с 2024 года. Всего на его счету 18 голов в 52 матчах.