«Акрон» объявил об уходе пяти тренеров из штаба команды

Пять тренеров покинули штаб футбольного клуба «Акрон». Как сообщает пресс-служба команды, Мурат Искаков, Илья Калашников, Расул Шайхов, Владимир Савченко и Александр Аброскин прекращают работу с коллективом.
«После игры с “Крыльями” мы приняли решение расстаться с Зауром Тедеевым и назначили исполняющим обязанности Мурата Искакова. Для Мурата Салимовича наш выбор был неожиданным, но спасибо ему, что он взял на себя эту ответственность и привёл команду к закономерному сохранению прописки в элите. При этом у нас было джентльменское соглашение с тренерами, что после переходных матчей мы завершим сотрудничество», — приводит пресс-служба клуба слова генерального директора «Акрона» Константина Клюшева.
Калашников, Шайхов и Савченко присоединились к «Акрону» в декабре 2023 года вместе с Зауром Тедеевым. Мурат Искаков работал в клубе с октября 2024 года, а Александр Аброскин оказывал помощь тольяттинцам с января текущего года.