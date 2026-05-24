«Акрон» объявил об уходе пяти тренеров из штаба команды

«После игры с “Крыльями” мы приняли решение расстаться с Зауром Тедеевым и назначили исполняющим обязанности Мурата Искакова. Для Мурата Салимовича наш выбор был неожиданным, но спасибо ему, что он взял на себя эту ответственность и привёл команду к закономерному сохранению прописки в элите. При этом у нас было джентльменское соглашение с тренерами, что после переходных матчей мы завершим сотрудничество», — приводит пресс-служба клуба слова генерального директора «Акрона» Константина Клюшева.