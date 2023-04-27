«СКА-Хабаровск» сделал заявление о договорном матче

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» высупил с официальным заявлением после новости о том, что КДК РФС признал договорным матч между второй командой хабаровчан и «Салютом» из города Белгород.

«Накануне на основании расследования Департамента защиты игры, КДК РФС пожизненно запретил любую связанную с футболом деятельность двум экс-игрокам “СКА-Хабаровск-2” Денису Деркунскому и Руслану Пидлисняку.

Наказание вынесено за организацию противоправного влияния на результат матча во Второй лиге сезона-2022/23 «Салют Белгород» — «СКА-Хабаровск-2».

ФК «СКА-Хабаровск» еще до начала расследования Департамента защиты игры провел внутреннее расследование. Клуб сотрудничал с Департаментом и предоставил всю имеющуюся информацию о данном матче и футболистах, попавших под подозрение.

В результате контракты с Денисом Деркунским, Русланом Пидлисняком и всеми причастными к сговору игроками были расторгнуты еще в конце прошлого года.