Раскрыты подробности организации договорного матча во Второй лиге

По их информации, в октябре 2022 года полузащитник «Ессентуков» Джоси Дзауров связался с нападающим «СКА-Хабаровск-2» Русланом Пидлисняком и предложил заработать. Ему предлагалось организовать необходимое количество голов в игре с «Салютом» и завербовать для этого кого-то из своих одноклубников.

Согласившись, Пидлисняк за день до матча организовал в Белгороде тайную встречу, на которой присутствовали Джоси Дзауров, начальник «Ессентуков» Гванзав Магомедов, вратарь команды Зийадхан Маммадов, а также несколько игроков «СКА-Хабаровск-2».

Магомедов предложил хабаровским футболистам несколько вариантов с проигрышем или организовать тотал больше 2.5, дав игрокам время на размышление. Единственным согласившимся игроком стал 20-летний защитник «СКА-Хабаровск-2» Денис Деркунский.

Матч состоялся 20 октября и закончился победой «Салюта» со счетом 3:1. Деркунскому удалось обеспечить необходимый результат, но вся остальная команда заметила сдачу матча. Больше за «СКА-Хабаровск-2» футболист не провел ни одного матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2eb2bbfe4e74c236&partner_ext=173&place_id=222&oid=-67529375&id=456240099&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.