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10:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Раскрыты подробности организации договорного матча во Второй лиге

Стали известны подробности раскрытого договорного матча во Второй лиге, который провели между собой белгородский «Салют» и вторая команда «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

СКА-Хабаровск
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Источник: РИА "Новости"

По их информации, в октябре 2022 года полузащитник «Ессентуков» Джоси Дзауров связался с нападающим «СКА-Хабаровск-2» Русланом Пидлисняком и предложил заработать. Ему предлагалось организовать необходимое количество голов в игре с «Салютом» и завербовать для этого кого-то из своих одноклубников.

Согласившись, Пидлисняк за день до матча организовал в Белгороде тайную встречу, на которой присутствовали Джоси Дзауров, начальник «Ессентуков» Гванзав Магомедов, вратарь команды Зийадхан Маммадов, а также несколько игроков «СКА-Хабаровск-2».

Магомедов предложил хабаровским футболистам несколько вариантов с проигрышем или организовать тотал больше 2.5, дав игрокам время на размышление. Единственным согласившимся игроком стал 20-летний защитник «СКА-Хабаровск-2» Денис Деркунский.

Матч состоялся 20 октября и закончился победой «Салюта» со счетом 3:1. Деркунскому удалось обеспечить необходимый результат, но вся остальная команда заметила сдачу матча. Больше за «СКА-Хабаровск-2» футболист не провел ни одного матча.

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