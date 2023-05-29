Бывшие игроки сборной России вывели свои клубы в Первую лигу

«Черноморец» под руководством бывшего игрока «Зенита» Константина Зырянова гарантировал себе чемпионство в группе 1А Второй лиги за тур до финиша. Новороссийцы вернулись в подэлитный дивизион спустя 11 лет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4960ac44dbca0070&partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456245578&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сокол» под руководством бывшего игрока «Рубина» и «Спартака» Дениса Бояринцева за два тура до финиша стал недосягаемым в группе 3А. Саратовцы выступят в Первой лиге впервые с сезона-2016/17. Примечательно, что 45-летний специалист возглавил команду всего три недели назад.

«Ленинградец», который тренирует бывший игрок «Динамо» Сергей Кирьяков, выиграл группу 2А за два тура до конца турнира. Клуб из Ленинградской области впервые в своей истории примет участие в Первой лиге.

Зырянов, Бояринцев и Кирьяков в разное время выступали за сборную России и теперь добились первых серьезных успехов на тренерском поприще.

Также повышение в классе на прошлой неделе заработала «Тюмень», которая обеспечила себе первое место в группе 4А. Тюменцы сыграют в Первой лиге впервые с сезона 2018/19.