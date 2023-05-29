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12:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывшие игроки сборной России вывели свои клубы в Первую лигу

Опредилились команды, досрочно заработавшие путевки в Первую лигу на следующий сезон. Ими стали новороссийский «Черноморец», саратовский «Сокол», «Ленинградец» и «Тюмень».

Тюмень
Черноморец Н
Сокол
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Источник: Официальное сообщество Второй лиги в VK

«Черноморец» под руководством бывшего игрока «Зенита» Константина Зырянова гарантировал себе чемпионство в группе 1А Второй лиги за тур до финиша. Новороссийцы вернулись в подэлитный дивизион спустя 11 лет.

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«Сокол» под руководством бывшего игрока «Рубина» и «Спартака» Дениса Бояринцева за два тура до финиша стал недосягаемым в группе 3А. Саратовцы выступят в Первой лиге впервые с сезона-2016/17. Примечательно, что 45-летний специалист возглавил команду всего три недели назад.

«Ленинградец», который тренирует бывший игрок «Динамо» Сергей Кирьяков, выиграл группу 2А за два тура до конца турнира. Клуб из Ленинградской области впервые в своей истории примет участие в Первой лиге.

Зырянов, Бояринцев и Кирьяков в разное время выступали за сборную России и теперь добились первых серьезных успехов на тренерском поприще.

Также повышение в классе на прошлой неделе заработала «Тюмень», которая обеспечила себе первое место в группе 4А. Тюменцы сыграют в Первой лиге впервые с сезона 2018/19.

Во Вторую лигу отправятся «Краснодар-2» и ульяновская «Волга». Еще две путевки на понижение в классе в заключительном туре Первой лиги разыграют между собой «Уфа», «Кубань» и московский «Велес».

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