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14:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший главный тренер «Спартака» Кононов возглавил «Сатурн» из Второй лиги

Олег Кононов назначен на пост главного тренера «Сатурна», сообщается на официальной странице клуба в VK.

Спартак
Сатурн
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Источник: ФК "Сатурн"

Срок соглашения с 57-летним белорусским специалистом не уточняется.

— Главным тренером раменской команды назначен Олег Кононов. 57-летний специалист в России ранее возглавлял «Краснодар», «Спартак», «Ахмат» и «Арсенал». В числе достижений Кононова победа в первой украинской лиге с «Севастополем», «бронза» чемпионата России с «Краснодаром» и победа в первенстве Латвии с «Ригой», — говорится в заявлении «Сатурна».

«Сатурн» выступает в группе 3 дивизиона Б Второй лиги. Весной 2023 года на пост генерального директора назначили Романа Широкова, который выступал в команде в 2005 году.

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