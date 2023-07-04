Бывший главный тренер «Спартака» Кононов возглавил «Сатурн» из Второй лиги

— Главным тренером раменской команды назначен Олег Кононов. 57-летний специалист в России ранее возглавлял «Краснодар», «Спартак», «Ахмат» и «Арсенал». В числе достижений Кононова победа в первой украинской лиге с «Севастополем», «бронза» чемпионата России с «Краснодаром» и победа в первенстве Латвии с «Ригой», — говорится в заявлении «Сатурна».