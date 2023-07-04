Бывший главный тренер «Спартака» Кононов возглавил «Сатурн» из Второй лиги
Олег Кононов назначен на пост главного тренера «Сатурна», сообщается на официальной странице клуба в VK.
Спартак
Сатурн
Олег Кононов назначен на пост главного тренера «Сатурна», сообщается на официальной странице клуба в VK.
Срок соглашения с 57-летним белорусским специалистом не уточняется.
— Главным тренером раменской команды назначен Олег Кононов. 57-летний специалист в России ранее возглавлял «Краснодар», «Спартак», «Ахмат» и «Арсенал». В числе достижений Кононова победа в первой украинской лиге с «Севастополем», «бронза» чемпионата России с «Краснодаром» и победа в первенстве Латвии с «Ригой», — говорится в заявлении «Сатурна».
«Сатурн» выступает в группе 3 дивизиона Б Второй лиги. Весной 2023 года на пост генерального директора назначили Романа Широкова, который выступал в команде в 2005 году.