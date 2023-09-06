Экс-игрок сборной России продолжит карьеру во Второй лиге

«Кутепов сегодня подписал контракт с “Велесом”. Срок контракта я не разглашаю. Мы надеемся, что Илья поможет команде. У нас много молодых ребят в команде, для которых Илья может стать примером профессионального поведения как на поле, так и вне поля. Команде нужен был лидер, который будет вести игроков за собой. Мы очень рассчитываем на Илью», — сказал владелец «Велеса» Евгений Шиленков.

По информации «Чемпионата», зарплата 30-летнего защитника в «Велесе» может составить около 300 тыс. рублей в месяц.

Последним клубом Кутепова было московское «Торпедо», за которое в прошлом сезоне защитник провел 14 матчей. До этого на протяжении 10 лет футболист выступал за московский «Спартак». Также на счету Кутепова 13 матчей за сборную России. Он был основным защитником национальной команды на домашнем чемпионате мира 2018 года и полностью отыграл все пять матчей.