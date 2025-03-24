«Не знаю, не знаю, не знаю». Игрок «Велеса» дал интервью года

К 29-й минуте «Велес» благодаря голу Песикова повел в счете 2:0, однако уже в начала второго тайма «Машук» полностью отыграл отставание и вышел вперед.
После окончания матча 25-летний футболист отправился на обязательное флеш-интервью, где не стал комментировать поражение своей команды, ответив на все три вопроса журналиста словами «Не знаю».
«Велес» проиграл второй матч подряд и откатился на восьмое место в турнирной таблице Второй Лиги (дивизион «А»). «Машук» одержал первую победу в новом сезоне и поднялся на седьмую строчку.