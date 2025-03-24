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«Не знаю, не знаю, не знаю». Игрок «Велеса» дал интервью года

Полузащитник московского «Велеса» Евгений Песиков после поражения от «Машука» (2:3) во Второй лиге выдал одно из самых лаконичных интервью в истории российского футбола.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

К 29-й минуте «Велес» благодаря голу Песикова повел в счете 2:0, однако уже в начала второго тайма «Машук» полностью отыграл отставание и вышел вперед.

После окончания матча 25-летний футболист отправился на обязательное флеш-интервью, где не стал комментировать поражение своей команды, ответив на все три вопроса журналиста словами «Не знаю».

«Велес» проиграл второй матч подряд и откатился на восьмое место в турнирной таблице Второй Лиги (дивизион «А»). «Машук» одержал первую победу в новом сезоне и поднялся на седьмую строчку.