Сергей Юран: Во Вторую лигу я бы не поехал ни за какие деньги

«Эмоции только положительные. У болельщиков тоже ожидания большие. На днях в Серике — это городок типа Белека — покупал с переводчиком SIM-карту. Вдруг кто-то по спине ладошкой аккуратно хлопает. Оборачиваюсь: стоит взрослый турок с другом. Говорит: “Сергей, я болельщик “Серика”, будем болеть за вас. Удачи!” Было приятно. Газеты писали о назначении российского тренера, но я тогда ещё даже не начал работу. Конечно, я и сам в ожидании. Новый чемпионат, сезон обещает быть интересным. В России пишут, что Юран поехал во вторую лигу. Поэтому мне хотелось бы еще раз подчеркнуть: это Первая лига. Выше только Суперлига. Во вторую я бы не поехал ни за какие деньги», — приводит слова Юрана «Чемпионат».