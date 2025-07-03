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Сергей Юран: Во Вторую лигу я бы не поехал ни за какие деньги

На этой неделе стало известно о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера турецкого «Серик Беледиеспор», который выступает во втором дивизионе страны.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: fcnn.ru

«Эмоции только положительные. У болельщиков тоже ожидания большие. На днях в Серике — это городок типа Белека — покупал с переводчиком SIM-карту. Вдруг кто-то по спине ладошкой аккуратно хлопает. Оборачиваюсь: стоит взрослый турок с другом. Говорит: “Сергей, я болельщик “Серика”, будем болеть за вас. Удачи!” Было приятно. Газеты писали о назначении российского тренера, но я тогда ещё даже не начал работу. Конечно, я и сам в ожидании. Новый чемпионат, сезон обещает быть интересным. В России пишут, что Юран поехал во вторую лигу. Поэтому мне хотелось бы еще раз подчеркнуть: это Первая лига. Выше только Суперлига. Во вторую я бы не поехал ни за какие деньги», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Также Юран подтвердил переход трех российских футболистов в свою команду. Состав «Серик Беледиеспор» пополнят Илья Берковский, Кирилл Гоцук и Дмитрий Тихий.

«С первого дня сбора к нам присоединился Берковский, с которым мы немного поработали в Нижнем. В среду прилетели Гоцук с Тихим. Я рассматриваю не только россиян. Для меня важны футбольные и человеческие характеристики игроков. Я уже посмотрел несколько игр первого турецкого дивизиона — уровень здесь очень крепкий, как в нижней восьмерке РПЛ и топе ФНЛ. А этих парней я знаю и понимаю, что они соответствуют требованиям местного чемпионата. Поэтому они здесь. Предварительно мы всё уже обговорили — осталось подписать контракты», — добавил тренер.

Во время карьеры футболиста Юран выступал за киевское «Динамо», луганскую «Зарю», московский «Спартак», португальские «Бенфику» и «Порту», немецкие «Фортуну» и «Бохум», английский «Милуолл» и австрийский «Штурм». В общей сложности Юран провел в составе «Спартака» 32 матча, забил 9 голов и в 1999 году стал чемпионом России. В составе сборной СССР он провел 12 матчей и забил два мяча. За национальную команду России на его счету 25 встреч и пять голов.

Главным тренером 56-летний Юран работал в ставропольском «Динамо», латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, «Шиннике», «Химках», «Пари-НН», астанинском «Локомотиве», азербайджанском «Симурге», «Сибири», «Балтике», армянской «Мике», «Зорком» и «СКА-Хабаровске».