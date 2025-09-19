Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Штутгарт
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.06
П2
4.49
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.04
П2
2.82
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.83
П2
7.19
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.77
П2
4.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2

Сычев вдохновился 70-летним Медведевым и хочет вернуться в футбол

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев заявил, что хочет возобновить карьеру футболиста.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Дмитрию Сычеву в октябре исполнится 42 года. На решение возобновить карьеру его в том числе мотивировал экс-глава «Зенита» Александр Медведев.

«Да, я действительно раздумываю над возобновлением карьеры футболиста. Есть, конечно, определенные нюансы. Абсолютно точно нужно быть готовым физически, а для этого мне нужно пройти тренировочный цикл 2−3 недели минимум, а лучше полноценные сборы, а я постоянно занят в работе в офисе на посту президента омского “Иртыша” и в бесконечных командировках. В состав на игру хочу попасть исключительно по спортивному принципу. К тому же нужно узнать, что по этому поводу думает главный тренер команды и руководство Омской области (улыбается).

Мотивировало меня на это решение, смелые эксперименты медийных команд, выход на поле Александра Ивановича Медведева и недавний гол Ари в Кубке России за медийную команду. К тому же Ари обошел меня в списке бомбардиров клуба Григория Федотова, есть дополнительная мотивация догнать его.

Сейчас провожу определенные консультации в каком виде и сезоне мое возвращение произойдет, после этого приму окончательное решение», — приводит слова Сычева Metaratings.ru.

Напомним, 70-летний Александр Медведев вышел в составе медиакоманды «Амкал» в матче Кубка России (2:1). Он стал самым возрастным игроком в истории российского футбола и превзошел достижение Владимира Тумаева, который в 2005 году сыграл за «СОЮЗ-Газпром» в возрасте 58 лет.

За свою профессиональную карьеру Дмитрий Сычев выступал за московский «Спартак», французский «Марсель» и «Локомотив». В составе сборной России игрок провел 48 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. В 2008 году футболист завоевал бронзу чемпионата Европы. Нападающий объявил о завершении карьеры в 2019 году.