Сычев вдохновился 70-летним Медведевым и хочет вернуться в футбол

Дмитрию Сычеву в октябре исполнится 42 года. На решение возобновить карьеру его в том числе мотивировал экс-глава «Зенита» Александр Медведев.
«Да, я действительно раздумываю над возобновлением карьеры футболиста. Есть, конечно, определенные нюансы. Абсолютно точно нужно быть готовым физически, а для этого мне нужно пройти тренировочный цикл 2−3 недели минимум, а лучше полноценные сборы, а я постоянно занят в работе в офисе на посту президента омского “Иртыша” и в бесконечных командировках. В состав на игру хочу попасть исключительно по спортивному принципу. К тому же нужно узнать, что по этому поводу думает главный тренер команды и руководство Омской области (улыбается).
Мотивировало меня на это решение, смелые эксперименты медийных команд, выход на поле Александра Ивановича Медведева и недавний гол Ари в Кубке России за медийную команду. К тому же Ари обошел меня в списке бомбардиров клуба Григория Федотова, есть дополнительная мотивация догнать его.
Сейчас провожу определенные консультации в каком виде и сезоне мое возвращение произойдет, после этого приму окончательное решение», — приводит слова Сычева Metaratings.ru.
Напомним, 70-летний Александр Медведев вышел в составе медиакоманды «Амкал» в матче Кубка России (2:1). Он стал самым возрастным игроком в истории российского футбола и превзошел достижение Владимира Тумаева, который в 2005 году сыграл за «СОЮЗ-Газпром» в возрасте 58 лет.
За свою профессиональную карьеру Дмитрий Сычев выступал за московский «Спартак», французский «Марсель» и «Локомотив». В составе сборной России игрок провел 48 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. В 2008 году футболист завоевал бронзу чемпионата Европы. Нападающий объявил о завершении карьеры в 2019 году.