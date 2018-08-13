На женском молодежном чемпионате мира забили невозможный гол (видео)
На чемпионате мира для девушек до 20 лет, который в эти дни проходит во Франции, был забит гол, который невозможно повторить даже после сотен попыток.
На чемпионате мира для девушек до 20 лет, который в эти дни проходит во Франции, был забит гол, который невозможно повторить даже после сотен попыток.
В матче между сборными Англии и Мексики, который завершился победой англичанок со счетом 6:1, английская нападающая Лорен Хемп умудрилась забить, упав животом на мяч. Мяч выскочил
Чемпионат мира для девушек до 20 лет завершится 24 августа. Сборная России не отобралась на турнир.