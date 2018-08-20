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13:25 (мск), источник: Sportmail.ru

«Я совершил ошибку новичка: потерял голос в ночь перед выступлением». Уилл Смит — о 48 часах в России перед церемонией закрытия ЧМ

Популярный актер Уилл Смит показал, как провел двое суток в России перед церемонией закрытия чемпионата мира.

Источник: РИА "Новости"

Вначале Смит приехал на Красную площадь и прогулялся по ней со своим племянником. Затем объявил, что хочет найти чернокожих людей в России: «Я знаю, они здесь, потому что мы повсюду».

За сутки до финала Смит вместе с Ники Джемом и Эрой Истрефи, исполняющими официальную песню ЧМ Live It Up, побывали на репетиции церемонии закрытия.

Вечером американец отправился на вечеринку в ледяной бар Ruski (температура — минус 5 градусов), после которой обнаружил, что потерял голос.

За 6 часов до выступления Смит пытался согреть горло чаем и вернуть голос.

«Я совершил ошибку новичку. Выбрался на вечеринку перед выступлением. Собрались друзья, было громко, поэтому приходилось кричать. Так я потерял голос», — говорил Смит в день финала ЧМ.

В итоге Уилл Смит вышел на сцену во время церемонии закрытия и спел свою часть песни.

«Это был особый чемпионат мира. Талантливые, красивые люди, новые друзья. Супер! О большем и просить нельзя. Спасибо», — признался в конце своего ролика Смит.

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