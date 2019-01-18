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12:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик сборной Колумбии набил тату с картой России

У него приятные воспоминания о ЧМ.

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Источник: Reuters

Брайан Бадильо, приезжавший в Россию поболеть за сборную Колумбии на чемпионате мира, сделал необычную татуировку.

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Колумбиец рассказал Sports.ru, почему набил карту России на спине.

Я Брайан из города Барранкилья, болею за местный «Атлетико», действующего чемпиона страны. Работаю поваром в ресторане, готовлю южноамериканскую, в основном перуанскую еду, но иногда и азиатскую. Чтобы поехать в Россию, экономил и копил, плюс помогала девушка.

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Я был на трех матчах сборной Колумбии: Япония в Саранске, Польша в Казани и Сенегал в Самаре. В этом путешествии мне понравилось вообще все, но больше всего — дружелюбность русских людей. Думал, вы сухие и серьезные, а оказалось наоборот. Еще вы гордитесь своей культурой и историей. Каждый день в России был для меня приключением — общался с болельщиками и менялся футболками.

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Ну и у меня традиция — отражать на коже главные события в жизни. Теперь их два — поездки на чемпионат мира в Бразилию и Россию. У меня уже есть тату на голени с картой Бразилии", — сообщил Брайан.

Андрей Санталов

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