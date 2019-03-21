Погба подарил игрокам сборной Франции чемпионские перстни

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сделал подарок игрокам сборной Франции. Каждый из них получил по перстню за победу на чемпионате мира в России.

В футболе раньше не было такой традиции — перстни за победу на ЧМ были сделаны впервые. Погба поступил по примеру североамериканских лиг, где такие перстни делают по заказу владельцев клубов.



«Это скромный жест в честь победы на чемпионате мира с великими игроками. Я считаю их семьей. Это маленький подарок от меня», — цитирует Погба Goal.com.