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17:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Погба подарил игрокам сборной Франции чемпионские перстни

Как это принято в Америке.

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Источник: AFP 2019

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сделал подарок игрокам сборной Франции. Каждый из них получил по перстню за победу на чемпионате мира в России.

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Чемпионские перстни сделала компания Jason of Beverly Hills.

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В футболе раньше не было такой традиции — перстни за победу на ЧМ были сделаны впервые. Погба поступил по примеру североамериканских лиг, где такие перстни делают по заказу владельцев клубов.

«Это скромный жест в честь победы на чемпионате мира с великими игроками. Я считаю их семьей. Это маленький подарок от меня», — цитирует Погба Goal.com.

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Андрей Санталов

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