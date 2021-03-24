Мальта забьет первой, в матче будет 7 голов: ставим на игру России с коэффициентами от 9 и выше
Первая игра сборной в 2021-м.
Первая игра сборной в 2021-м.
Сборная России сильно разочаровала прошлой осенью. После домашнего чемпионата мира и выхода на Евро-2020, казалось, что команде Черчесова по плечу и отобраться в дивизион А Лиги наций. Однако травмы игроков основы, невызов Дзюбы повлияли на игру команды, и после хорошего старта российская сборная провела 6 матчей без побед. Проблемы были и в атаке, и в обороне — особенно ясно это было видно в Сербии, где случился разгром 0:5. На этот сбор Черчесов не вызвал Гильерме, место в воротах снова займет Шунин, наконец сможет сыграть Головин. Дзюбу и Миранчука тоже ждут в основе.
Победа России в этом матче оценивается в очень скромные 1,11, поэтому рассмотрим ставки с интересными коэффициентами от 9 и выше, которые предлагает букмекерская компания Winline. Да, они тоже могут сыграть, вспомните хотя бы недавнюю ничью 0:0 с с одной из худших сборных мира Молдовой — кто мог представить, что такое возможно? А Мальта как раз — сосед Молдовы по рейтингу ФИФА.
Ничья в первом тайме и тотал больше 1,5 — коэффициент 14.
Букмекеры не верят в гол Мальты, а такой вариант все же исключать нельзя. Хозяева в Лиге наций в 2020-м потренировались на Андорре и Лихтенштейне, а до этого забивали дома, например, Норвегии и Словакии. Первый тайм у подопечных Черчесова запросто может уйти на раскачку, ничья здесь не выглядит
Победа России, но первый гол забьет Мальта — коэффициент 9,81.
Еще один реалистичный сценарий. Сборная Черчесова редко пропускает первой, но тут может сказаться и недонастрой на соперника, ведь впереди ждут более серьезные матчи со Словенией и Словакией.
Ничья — коэффициент 9.
Опять же вспоминаются 0:0 с Молдовой. Сборной России и в прошлом было тяжело играть, когда соперник обороняется вдесятером у своей штрафной. Всегда, конечно, можно применить тактику забросов на Дзюбу или Соболева, но что будет, если у них не пойдет игра?
Тотал голов в матче 7 и больше — коэффициент 16.
С другой стороны, игроки сборной уже вошли в сезон, в марте здорово себя проявил тот же Соболев, забивший 5 голов в 3 матчах. Дзюба постепенно набирает форму, за острые передачи теперь будет отвечать Головин — с такой группой атаки нельзя исключать разгрома. Тем более, Черчесову наверняка хочется начать отбор на ЧМ-2022 с мощной победы, чтобы остановить критику в свой адрес.
Россия победит со счетом 5:0 — коэффициент 13.
Вариант для любителей ставок на точный счет. Сборная России в 2019-м дважды побеждала с таким счетом, что интересно, оба раза на выезде — в матчах с Кипром и
Андрей Санталов