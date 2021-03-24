Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
СКА-Хабаровск
Спартак-2
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Енисей
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Алания
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
18:30
Велес
Чайка
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Чертаново
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Турция
Нидерланды
Футбол. Первый дивизион
20:30
Балтика
Оренбург
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Словения
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Мальта
Россия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Кипр
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Португалия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Сербия
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Финляндия
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Франция
Украина
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Бельгия
Уэльс
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Эстония
Чехия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Гибралтар
Норвегия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Латвия
Черногория
Все события
Фоторепортажи
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
11:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Мальта забьет первой, в матче будет 7 голов: ставим на игру России с коэффициентами от 9 и выше

Первая игра сборной в 2021-м.

Наверх
Источник: AP 2020

Сборная России сильно разочаровала прошлой осенью. После домашнего чемпионата мира и выхода на Евро-2020, казалось, что команде Черчесова по плечу и отобраться в дивизион А Лиги наций. Однако травмы игроков основы, невызов Дзюбы повлияли на игру команды, и после хорошего старта российская сборная провела 6 матчей без побед. Проблемы были и в атаке, и в обороне — особенно ясно это было видно в Сербии, где случился разгром 0:5. На этот сбор Черчесов не вызвал Гильерме, место в воротах снова займет Шунин, наконец сможет сыграть Головин. Дзюбу и Миранчука тоже ждут в основе.

Победа России в этом матче оценивается в очень скромные 1,11, поэтому рассмотрим ставки с интересными коэффициентами от 9 и выше, которые предлагает букмекерская компания Winline. Да, они тоже могут сыграть, вспомните хотя бы недавнюю ничью 0:0 с с одной из худших сборных мира Молдовой — кто мог представить, что такое возможно? А Мальта как раз — сосед Молдовы по рейтингу ФИФА.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ничья в первом тайме и тотал больше 1,5 — коэффициент 14.

Букмекеры не верят в гол Мальты, а такой вариант все же исключать нельзя. Хозяева в Лиге наций в 2020-м потренировались на Андорре и Лихтенштейне, а до этого забивали дома, например, Норвегии и Словакии. Первый тайм у подопечных Черчесова запросто может уйти на раскачку, ничья здесь не выглядит какой-то фантастикой.

Победа России, но первый гол забьет Мальта — коэффициент 9,81.

Еще один реалистичный сценарий. Сборная Черчесова редко пропускает первой, но тут может сказаться и недонастрой на соперника, ведь впереди ждут более серьезные матчи со Словенией и Словакией.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 24.03.2021, 22:45

Мальта-Россия-

Ничья — коэффициент 9.

Опять же вспоминаются 0:0 с Молдовой. Сборной России и в прошлом было тяжело играть, когда соперник обороняется вдесятером у своей штрафной. Всегда, конечно, можно применить тактику забросов на Дзюбу или Соболева, но что будет, если у них не пойдет игра?

Тотал голов в матче 7 и больше — коэффициент 16.

С другой стороны, игроки сборной уже вошли в сезон, в марте здорово себя проявил тот же Соболев, забивший 5 голов в 3 матчах. Дзюба постепенно набирает форму, за острые передачи теперь будет отвечать Головин — с такой группой атаки нельзя исключать разгрома. Тем более, Черчесову наверняка хочется начать отбор на ЧМ-2022 с мощной победы, чтобы остановить критику в свой адрес.

Россия победит со счетом 5:0 — коэффициент 13.

Вариант для любителей ставок на точный счет. Сборная России в 2019-м дважды побеждала с таким счетом, что интересно, оба раза на выезде — в матчах с Кипром и Сан-Марино. Были и 4:0 в Казахстане — при правильном настрое российская команда вполне может повторить.

Андрей Санталов

Российские футболисты начинают поход за путевкой на ЧМ 2022 года
Русский вратарь побил рекорд клуба НХЛ. Он выиграл 12 раз подряд
Российская молодежка начнет Евро с победы: Топ-5 ставок дня
Опубликован список самых дорогостоящих футболистов мира
Правнук Муссолини перешел в «Лацио». Он - правый защитник
Тайсон заявил, что проведет третий поединок против Холифилда
Ничушкин отличился в третьей игре подряд в НХЛ (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь