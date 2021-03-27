Борьбы будет много, голов мало: Россия сыграет со Словенией

Сборная России со скрипом начала отбор на чемпионат мира в Катаре. От российской команды ждали уверенной победы над аутсайдером группы Мальтой, но легкой прогулки не получилось. Прессинг не всегда срабатывал, так что соперник периодически выходил из обороны через короткий пас. Самим же опасных моментов создавать почти не получалось, выход Алексея Миранчука и Рифата Жемалетдинова во втором тайме тут не помог. Состав при этом у Станислава Черчесова сейчас лучше, чем был в последних матчах Лиги наций в прошлом году. В старте снова выходят Артем Дзюба, Марио Фернандес, Александр Головин. В центре поля, правда, не было Магомеда Оздоева и Рома Зобнина, пара Даниил Фомин — Ильзат Ахметов пока не является полноценной заменой.



Интересно, как вообще выглядит оптимальная основа для Черчесова? В «Зените» Вячеслав Караваев играет правого защитника, что логично, учитывая, что он правша. В сборной, причем уже не первый раз, он выходит слева. Видно, что его навесам с левой ноги не хватает точности. Пара защитников Андрей Семенов — Георгий Джикия тоже, как мы помним по осени, не образец надежности. Далер Кузяев сыграл очень полезно, был активен и в прессинге, и в атаках. А вот по Алексею Ионову этого не скажешь, плюс после его ошибки Мальта забила гол. Александр Соболев забил, выйдя на 10 минут, может ли он играть с первых минут вместе с Дзюбой?