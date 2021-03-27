Борьбы будет много, голов мало: Россия сыграет со Словенией
Первая домашняя игра в отборе на ЧМ-2022.
Первая домашняя игра в отборе на ЧМ-2022.
Сборная России со скрипом начала отбор на чемпионат мира в Катаре. От российской команды ждали уверенной победы над аутсайдером группы Мальтой, но легкой прогулки не получилось. Прессинг не всегда срабатывал, так что соперник периодически выходил из обороны через короткий пас. Самим же опасных моментов создавать почти не получалось, выход Алексея Миранчука и Рифата Жемалетдинова во втором тайме тут не помог. Состав при этом у Станислава Черчесова сейчас лучше, чем был в последних матчах Лиги наций в прошлом году. В старте снова выходят Артем Дзюба, Марио Фернандес, Александр Головин. В центре поля, правда, не было Магомеда Оздоева и Рома Зобнина, пара Даниил Фомин — Ильзат Ахметов пока не является полноценной заменой.
Интересно, как вообще выглядит оптимальная основа для Черчесова? В «Зените» Вячеслав Караваев играет правого защитника, что логично, учитывая, что он правша. В сборной, причем уже не первый раз, он выходит слева. Видно, что его навесам с левой ноги не хватает точности. Пара защитников Андрей Семенов — Георгий Джикия тоже, как мы помним по осени, не образец надежности. Далер Кузяев сыграл очень полезно, был активен и в прессинге, и в атаках. А вот по Алексею Ионову этого не скажешь, плюс после его ошибки Мальта забила гол. Александр Соболев забил, выйдя на 10 минут, может ли он играть с первых минут вместе с Дзюбой?
Словения в первом туре одолела Хорватию и еще больше запутала расклад сил в группе. Словенцы знают свои сильные стороны, у них один из лучших вратарей Европы Ян Облак. В дивизионе С Лиге наций они заняли первое место, пропустив всего один гол. Забивает Словения обычно тоже немного (примерно гол за матч), хотя тут за сборную играет Йосип Иличич из «Аталанты». Ранний гол с хорватами помог словенцам выставить автобус и удержать победный счет. Примерно такую же тактику в их исполнении мы увидим и во встрече с Россией.
Класс российских игроков в отдельные моменты решил исход матча с Мальтой, но уже со Словенией такое вряд ли прокатит. Включаться в игру надо сразу, прессинг должен стать более согласованным, тут как раз кстати придется возвращение Оздоева. Сборной России самой комфортно играть вторым номером, убегать в быстрые контратаки, но словенцы сами придерживаются такой же философии, так что борьбы будет много, а вот голов, скорее всего, нет. БК Winline на тотал голов меньше 2,5 дает коэффициент 1,66. При этом букмекеры верят в победу российской команды.
Матч пройдет в субботу 27 марта в Сочи и начнется в 17:00 по московскому времени. Следить за ходом игры вы можете в нашей онлайн-трансляции.
Андрей Санталов