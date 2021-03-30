Черчесов идет за третьей победой подряд: анонс матча Словакия — Россия

Сборная России начала отбор к ЧМ-2022 с двух побед. И если первая над Мальтой была одержана со скрипом, то вот уже игра со Словенией вселяет надежды. Черчесов показал, что может перестроить тактику, исходя из сильнейших сторон основных игроков. В Сочи сборная сыграла в три центральных защитника, а в центре поля Оздоев — Головин — Кузяев — Жемалетдинов образовали ромб. Это позволяло строить атаки через пас (так был забит первый гол), также можно было играть в заброс на Дзюбу, в этот раз ему было кому скидывать мяч. Форвард «Зенита» вообще провел сильный первый тайм, помимо трудового дубля он выиграл много единоборств, заработал на себе 5 фолов. Второй тайм Россия провела похуже, Иличича закрыть не удалось, но победный счет удержала.



В этих двух матчах Дзюба организовал все 4 гола сборной, три забил сам и сделал пас на Фернандеса. Для Артема есть и отдельная мотивация — перегнать по голам за сборную Кержакова. До знаменитого форварда «Зенита» ему остался один мяч. Заодно Дзюба показывает, что замены в главной команде страны ему нет. Он не только здорово реализует моменты, но и помогает выйти из обороны. Черчесов видит Соболева в качестве игрока замены, видимо, время Александра придет позже, а Заболотный хорош в ситуациях, когда надо удержать победный счет.