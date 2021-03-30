Черчесов идет за третьей победой подряд: анонс матча Словакия — Россия
Шанс взять 9 очков из 9.
Шанс взять 9 очков из 9.
Сборная России начала отбор к ЧМ-2022 с двух побед. И если первая над Мальтой была одержана со скрипом, то вот уже игра со Словенией вселяет надежды. Черчесов показал, что может перестроить тактику, исходя из сильнейших сторон основных игроков. В Сочи сборная сыграла в три центральных защитника, а в центре поля Оздоев — Головин — Кузяев — Жемалетдинов образовали ромб. Это позволяло строить атаки через пас (так был забит первый гол), также можно было играть в заброс на Дзюбу, в этот раз ему было кому скидывать мяч. Форвард «Зенита» вообще провел сильный первый тайм, помимо трудового дубля он выиграл много единоборств, заработал на себе 5 фолов. Второй тайм Россия провела похуже, Иличича закрыть не удалось, но победный счет удержала.
В этих двух матчах Дзюба организовал все 4 гола сборной, три забил сам и сделал пас на Фернандеса. Для Артема есть и отдельная мотивация — перегнать по голам за сборную Кержакова. До знаменитого форварда «Зенита» ему остался один мяч. Заодно Дзюба показывает, что замены в главной команде страны ему нет. Он не только здорово реализует моменты, но и помогает выйти из обороны. Черчесов видит Соболева в качестве игрока замены, видимо, время Александра придет позже, а Заболотный хорош в ситуациях, когда надо удержать победный счет.
Словакия, напротив, стартовала неуверенно. В игре с Кипром словакам даже повезло набрать одно очко, хозяева там были гораздо ближе к победе. А в субботу подопечные Тарковича пропустили два мяча от Мальты и смогли только лишь уйти от поражения — выручили навесы со стандартов. В Словакии есть заметные игроки: вратарь «Ньюкасла» Дубравка, защитник «Интера» Шкриньяр, до сих пор играет за сборную Губочан, но без Гамшика, Шкртела и Вайсса команда выглядит слабее образца себя на Евро-2016. Словаки с трудом пробились на чемпионат Европы-2020 через стыки, а Лигу наций завалили, вылетев в дивизион C.
Ситуация в группе пока складывается самым благоприятным образом для России, все конкуренты успели потерять очки. В случае победы к сентябрьскому матчу с Хорватией сборная будет иметь три очка преимущества над
Андрей Санталов