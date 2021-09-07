Нужна только победа: анонс матча Россия — Мальта

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 7.09.2021, 21:45 Россия - Мальта -

Карпину не дали особо времени на раскачку, некоторые уже критикует его сборную за игру. Игры действительно пока что нет, но в первых двух матчах ей особо и неоткуда было взяться. Сам тренер подчеркивает, что времени тренироваться практически нет, так что пока главная задача сводится к набору очков. Ничья с Хорватией и победа над Кипром — достойный результат, это признают и критики Карпина. Пока же можно отметить успешное возвращение Смолова в сборную (два голевых паса), причем его связка с Жемалетдиновым работает и здесь. Ерохин тоже показал, что готов забивать не только в «Зените». В сентябрьских матчах команда Карпина успешно справляется без Дзюбы и Соболева.

В сборной уже успели дебютировать молодые динамовцы Захарян и Тюкавин, а также левый защитник «Рубина» Самошников. Из плохих новостей можно отметить большое количество травм, часть футболистов уехала со сбора, у Фернандеса, Ионова и Головина возникли проблемы со здоровьем после 1−2 игр. Впрочем, в матче с Мальтой это не должно стать проблемой, три очка сборная России обязана брать в любом составе. Смолов был на пресс-конференции, это явный признак того, что он выйдет в основе. При этом очевидно, что сегодня тоже будет ротация, форма российских футболистов сейчас не позволяет играть все три матча одним составом.

Мальта в последние годы заиграла в интересный футбол при итальянском тренере Мандже. Он делает упор на игре низом и выход из обороны через пас. Разбивать прессинг соперника должны три центральных защитника и поднимающиеся к ним полузащитники. В матчах против топ-сборных это, конечно, рискованно, и иногда приводит к ошибкам, зато Мальта теперь — это не типичная маленькая команда, которая паркует автобус у своей штрафной. Игроки, особенно такие, как Мбонг, почувствовали вкус к атаке. В сентябре от агрессивной Мальты натерпелся Кипр, пропустивший три мяча. Да и Словении помог только пенальти, с игры она мальтийцам не забила.

Такой подход Мальты по идее должен помочь сборной России, тут есть мастера убегать в быстрые атаки. Да и в целом, класс команды Карпина должен сказаться. Да, в каких-то отрезках Мальта будет больше держать мяч, у нее будут неплохие подходы к чужой штрафной (так было и в марте при Черчесове), но три очка Россия должна взять. В идеале нужна победа с крупным счетом, чтобы улучшить разницу по забитым и пропущенным голам, но, кажется, нынешняя физическая форма игроков не позволит увидеть нам разгром. В марте гол Соболева на 89-й минуте сделал счет 3:1, здесь же планка в 4 мяча кажется трудно достижимой. БК Winline на тотал меньше 3,5 голов предлагает коэффициент 1,76.