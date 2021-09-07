Нужна только победа: анонс матча Россия — Мальта
Ждем третью игру сборной при Карпине.
Ждем третью игру сборной при Карпине.
Карпину не дали особо времени на раскачку, некоторые уже критикует его сборную за игру. Игры действительно пока что нет, но в первых двух матчах ей особо и неоткуда было взяться. Сам тренер подчеркивает, что времени тренироваться практически нет, так что пока главная задача сводится к набору очков. Ничья с Хорватией и победа над Кипром — достойный результат, это признают и критики Карпина. Пока же можно отметить успешное возвращение Смолова в сборную (два голевых паса), причем его связка с Жемалетдиновым работает и здесь. Ерохин тоже показал, что готов забивать не только в «Зените». В сентябрьских матчах команда Карпина успешно справляется без Дзюбы и Соболева.
В сборной уже успели дебютировать молодые динамовцы Захарян и Тюкавин, а также левый защитник «Рубина» Самошников. Из плохих новостей можно отметить большое количество травм, часть футболистов уехала со сбора, у Фернандеса, Ионова и Головина возникли проблемы со здоровьем после 1−2 игр. Впрочем, в матче с Мальтой это не должно стать проблемой, три очка сборная России обязана брать в любом составе. Смолов был на
Мальта в последние годы заиграла в интересный футбол при итальянском тренере Мандже. Он делает упор на игре низом и выход из обороны через пас. Разбивать прессинг соперника должны три центральных защитника и поднимающиеся к ним полузащитники. В матчах против
Такой подход Мальты по идее должен помочь сборной России, тут есть мастера убегать в быстрые атаки. Да и в целом, класс команды Карпина должен сказаться. Да, в
Андрей Санталов