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12:57 (мск), источник: Sportmail.ru

США и Мексика подадут заявку на проведение женского чемпионата мира по футболу

США и Мексика хотят провести женский чемпионат мира по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Федерация футбола США и Мексиканская федерация футбола объявили о намерении подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди женщин в 2027 году, сообщают в CNN.

«Соединенные Штаты всегда были мировым лидером в области женского футбола, и для нас будет большой честью совместно с Мексикой провести главное событие в мире женского футбола», сказала президент федерации футбола США Синди Парлоу Коун.

Мексика никогда не принимала женский чемпионат мира, в то время как в США турнир проходил дважды — в 1999 и 2003 годах.

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023 года стартует в Австралии и Новой Зеландии 20 июля и продлится до 20 августа.

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