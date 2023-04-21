США и Мексика подадут заявку на проведение женского чемпионата мира по футболу

Федерация футбола США и Мексиканская федерация футбола объявили о намерении подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди женщин в 2027 году, сообщают в CNN.

«Соединенные Штаты всегда были мировым лидером в области женского футбола, и для нас будет большой честью совместно с Мексикой провести главное событие в мире женского футбола», сказала президент федерации футбола США Синди Парлоу Коун.

Мексика никогда не принимала женский чемпионат мира, в то время как в США турнир проходил дважды — в 1999 и 2003 годах.