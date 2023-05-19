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11:21 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА представил официальный слоган ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино представил официальный слоган чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«“Мы — 26” — это боевой клич. Это момент, когда три страны и весь континент заявляют: “Мы вместе приглашаем весь мир и готовы провести самый большой, самый лучший и самый всеобъемлющий чемпионат мира в истории”. ЧМ-2026 позволит каждой стране-хозяйке и каждой стране-участнице вписать свою страницу в историю мировых первенств, а уникальный бренд — это большой шаг на пути к 2026 году.

Всего через несколько часов прекрасные 16 городов, которые примут ЧМ-2026, сделают турнир ещё более красочным и захватывающим, запустив отдельные индивидуальные бренды, разработанные ФИФА. Эти уникальные города воплощают в себе весёлые места и фантастических людей, всё это подарит фанатам незабываемые впечатления в 2026 году», — сказал Инфантино.

Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории, в котором сыграют 48 команд. Таким образом количество матчей на мундиале увеличится с 64 до 104.

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