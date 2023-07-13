ФИФА заплатит более $ 1 млн российским клубам за участие игроков на ЧМ

Средства от ФИФА получают клубы, за которые в течение двух сезонов до чемпионата мира выступали игроки, принявшие участие в турнире.

Больше всего получит петербургский «Зенит» — $ 476,3 тыс. Более $ 360 тыс ФИФА выплатит московскому «Динамо», $ 159,6 тыс получит ЦСКА. Казанскому «Рубину» полагается $ 91,2 тыс, московскому «Локомотиву» — $ 80,3 тыс и «Краснодару» — $ 60,2 тыс.

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА прошел в Катаре. Финальная часть турнира началась 20 ноября и продлилась до 18 декабря 2022 года. Эта страна впервые в своей истории приняла чемпионат мира по футболу. Триумфатором мундиаля стала сборная Аргентины во главе со своим капитаном Лионелем Месси.