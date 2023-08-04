Германия была не готова к вылету с ЖЧМ, футболистки не могут вернуться домой

Немецкие чиновники не ожидали, что их сборная вылетит с мундиаля так быстро, поэтому не организовали авиаперелет футболисток. Все рейсы из Австралии и Новой Зеландии в Германию заполнены. Команде придется возвращаться домой не в полном составе, а небольшими группами — по несколько человек и на разных рейсах, сообщает Bild.