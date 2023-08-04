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14:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Германия была не готова к вылету с ЖЧМ, футболистки не могут вернуться домой

У женской сборной Германии возникли проблемы с возвращением на родину после сенсационного вылета с чемпионата мира по футболу — 2023.

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Источник: Reuters

Немецкие чиновники не ожидали, что их сборная вылетит с мундиаля так быстро, поэтому не организовали авиаперелет футболисток. Все рейсы из Австралии и Новой Зеландии в Германию заполнены. Команде придется возвращаться домой не в полном составе, а небольшими группами — по несколько человек и на разных рейсах, сообщает Bild.

Сборная Германии впервые в своей истории не смогла выйти в плей-офф женского чемпионата мира. Немки дважды выиграли турнир в 2004 и 2007 годах. В 1995 году футболистки стали обладателями серебряных медалей мирового первенства.

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