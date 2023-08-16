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15:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Англия обыграла Австралию и вышла в финал женского чемпионата мира

В финале англичанки встретятся со сборной Испании, которая 15 августа обыграла сборную Швеции.

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Источник: Reuters

16 августа на сиднейском стадионе «Австралия» прошел второй полуфинальный матч женского чемпионата мира по футболу.

Сборная Англии одержала победу со счетом 3:1. В составе англичанок отличились Элла Тун, Лорен Хэмп и Алессия Руссо. У австралиек гол на счету Сэм Керр.

Англия — действующий чемпион Европы, команда выиграла этот титул в 2022 году. Выход в финал чемпионата мира — наивысшее достижение в истории сборной. До этого лучшим результатом на ЧМ были завоеванные на турнире в Канаде бронзовые медали в 2015 году.

Решающий матч турнира между сборными Англии и Испании состоится 20 августа в Сиднее на том же стадионе «Австралия».

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