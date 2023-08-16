Англия обыграла Австралию и вышла в финал женского чемпионата мира
В финале англичанки встретятся со сборной Испании, которая 15 августа обыграла сборную Швеции.
В финале англичанки встретятся со сборной Испании, которая 15 августа обыграла сборную Швеции.
16 августа на сиднейском стадионе «Австралия» прошел второй полуфинальный матч женского чемпионата мира по футболу.
Сборная Англии одержала победу со счетом 3:1. В составе англичанок отличились Элла Тун, Лорен Хэмп и Алессия Руссо. У австралиек гол на счету Сэм Керр.
Англия — действующий чемпион Европы, команда выиграла этот титул в 2022 году. Выход в финал чемпионата мира — наивысшее достижение в истории сборной. До этого лучшим результатом на ЧМ были завоеванные на турнире в Канаде бронзовые медали в 2015 году.
Решающий матч турнира между сборными Англии и Испании состоится 20 августа в Сиднее на том же стадионе «Австралия».