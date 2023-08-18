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10:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Лионель Месси: Я никогда не придавал значения «Золотому мячу»

Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что не считает «Золотой мяч» самой ценной наградой. Об этом сообщает издание lmneuquen.

АргентинаЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

«Я никогда не придавал значения “Золотому мячу”. После победы на чемпионате мира я гораздо меньше думаю об этом призе. Самое главное для меня — командные достижения. Мне посчастливилось выиграть все в карьере», — заявил Месси.

Месси является рекордсменом по числу выигранных «Золотых мячей». Он выигрывал самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе целых семь раз — в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Помимо этого аргентинец является главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в этом году. Церемония вручения награды состоится в октябре.

В прошлом году Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира по футболу. Он был капитаном сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира.

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