Лионель Месси: Я никогда не придавал значения «Золотому мячу»

«Я никогда не придавал значения “Золотому мячу”. После победы на чемпионате мира я гораздо меньше думаю об этом призе. Самое главное для меня — командные достижения. Мне посчастливилось выиграть все в карьере», — заявил Месси.

Месси является рекордсменом по числу выигранных «Золотых мячей». Он выигрывал самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе целых семь раз — в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Помимо этого аргентинец является главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в этом году. Церемония вручения награды состоится в октябре.