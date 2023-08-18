Лионель Месси: Я никогда не придавал значения «Золотому мячу»
Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что не считает «Золотой мяч» самой ценной наградой. Об этом сообщает издание lmneuquen.
Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что не считает «Золотой мяч» самой ценной наградой. Об этом сообщает издание lmneuquen.
«Я никогда не придавал значения “Золотому мячу”. После победы на чемпионате мира я гораздо меньше думаю об этом призе. Самое главное для меня — командные достижения. Мне посчастливилось выиграть все в карьере», — заявил Месси.
Месси является рекордсменом по числу выигранных «Золотых мячей». Он выигрывал самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе целых семь раз — в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Помимо этого аргентинец является главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в этом году. Церемония вручения награды состоится в октябре.
В прошлом году Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира по футболу. Он был капитаном сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира.