Во Франции выдали ордер на арест экс-главы азиатского футбола
Во Франции выдали международный ордер на арест бывшего главы Азиатской конфедерации футбола (АФК) Мохамеда Бин Хаммама. Об этом сообщает издание L'Equipe.
Во Франции выдали международный ордер на арест бывшего главы Азиатской конфедерации футбола (АФК) Мохамеда Бин Хаммама. Об этом сообщает издание L'Equipe.
74-летний катарский функционер обвиняется в коррупции, связанной с предоставлением Катару права проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году. В частности, Бин Хаммам сыграл ключевую роль в отказе Конфедерации футбола Океании (ОФК) от поддержки заявки Австралии на проведение ЧМ-2022. Также его подозревают в том, что он заплатил более пяти миллионов долларов в качестве взяток футбольных чиновниками в обмен на их голоса в поддержку заявки Катара на ЧМ-2022.
В деле Бин Хаммама также фигурирует экс-президент УЕФА Мишель Платини. Следователи попытаются выяснить получал ли француз взятку за свой голос в поддержку заявки Катара.
В 2011 году Бин Хаммам был пожизненно отстранен от футбола после того, как были вскрыты факты подкупа голосов на выборах президента ФИФА. Катарец был единственным оппонентом Йозефа Блаттера, но из-за скандала был вынужден снять свою кандидатуру за три дня до выборов.
Катар выиграл право на проведение чемпионата мира по футболу у США, получив в финальному раунде 14 голосов из 22. В предыдущих трех раундах путем голосования были отсеяны заявки Австралии, Японии и Южной Кореи.