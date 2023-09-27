Во Франции выдали ордер на арест экс-главы азиатского футбола

74-летний катарский функционер обвиняется в коррупции, связанной с предоставлением Катару права проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году. В частности, Бин Хаммам сыграл ключевую роль в отказе Конфедерации футбола Океании (ОФК) от поддержки заявки Австралии на проведение ЧМ-2022. Также его подозревают в том, что он заплатил более пяти миллионов долларов в качестве взяток футбольных чиновниками в обмен на их голоса в поддержку заявки Катара на ЧМ-2022.

В деле Бин Хаммама также фигурирует экс-президент УЕФА Мишель Платини. Следователи попытаются выяснить получал ли француз взятку за свой голос в поддержку заявки Катара.

В 2011 году Бин Хаммам был пожизненно отстранен от футбола после того, как были вскрыты факты подкупа голосов на выборах президента ФИФА. Катарец был единственным оппонентом Йозефа Блаттера, но из-за скандала был вынужден снять свою кандидатуру за три дня до выборов.