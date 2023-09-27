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11:39 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА переведет более 100 сотрудников в пригород Майами

Международная федерация футбола (ФИФА) перевезет свой юридический отдел из Цюриха в город Корал-Гейблз, который является пригородом Майами. Об этом сообщает Associated Press.

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Источник: AP 2023

Вместе с юридическим отделом в США переедут группы, занимающиеся аудитом, комплаенс и управлением рисками. В общей сложности ФИФА перевезет более 100 специалистов. Штаб-квартира организации останется в Цюрихе.

Офис ФИФА в США должен начать полноценно работать в августе 2024 года. На первых порах сотрудники будут делить пространство с командой, которая занимается подготовкой к ЧМ-2026 и реформированному клубному ЧМ-2025 с 32 командами, в который уже квалифицировались «Манчестер Сити», «Реал Мадрид» и «Челси».

В ближайшем будущем ФИФА хочет открыть еще один региональный офис в Сингапуре.

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