ФИФА переведет более 100 сотрудников в пригород Майами

Вместе с юридическим отделом в США переедут группы, занимающиеся аудитом, комплаенс и управлением рисками. В общей сложности ФИФА перевезет более 100 специалистов. Штаб-квартира организации останется в Цюрихе.

Офис ФИФА в США должен начать полноценно работать в августе 2024 года. На первых порах сотрудники будут делить пространство с командой, которая занимается подготовкой к ЧМ-2026 и реформированному клубному ЧМ-2025 с 32 командами, в который уже квалифицировались «Манчестер Сити», «Реал Мадрид» и «Челси».