СМИ: Чемпион мира дисквалифицирован за допинг из-за сиропа от кашля

По информации источника, допинг-тест Алехандро Гомеса, проведенный в ноябре 2022 года, за несколько дней до чемпионата мира, дал положительный результат на запрещенное вещество.

Все это время длились расследование, поэтому на тот момент футболист «Севильи» смог сыграть на победном для своей сборной чемпионате мира в Катаре. Полузащитник принял участие в двух матчах — против сборных Саудовской Аравии и Австралии.

Допинг-тест был произведен на одной из тренировок «Севильи». По версии аргентинца, накануне вечером он плохо себя чувствовал, из-за чего без предварительной консультации с клубными врачами принял сироп от кашля, прописанный одному из его детей. Такое поведение строго запрещено, так как перед применением любого нового для спортсмена препарата необходимо спросить разрешение у специалистов.

Именно факт допингового расследования стал причиной того, что в сентябре был расторгнут контракт между футболистом и «Севильей», хотя срок действия соглашения истекал лишь летом 2024 года.

В конце сентября Алехандро Гомес, не дожидаясь вердикта по допинговому разбирательству, на правах свободного агента подписал контракт с клубом Серии А — «Монцей», за которую успел провести два матча. На данный момент не известно, будет ли 35-летний аргентинец подавать апелляцию или объявит о завершении карьеры.