Сборная Эритреи снялась с отбора на ЧМ-2026

По информации источника, такое решение принято из-за опасений руководства страны, что во время выездов за границу игроки будут предпринимать попытки побега и прошений политического убежища.

«По словам нескольких источников, близких к команде, основная причина заключается в том, чтобы не дать футболистам воспользоваться зарубежными матчами сборной, чтобы сбежать и попросить политического убежища от деспотичного режима президента Эритреи Исайяса Афеворки, который навязывает многим гражданам пожизненную военную службу», — сказано в материале.

Таким образом, все матчи сборная Эритреи в африканском отборе будут отменены. В четверг, 16 ноября, их национальная команда должна была стартовую игру отбора ЧМ-2026 на выезде против сборной Марокко. Отмечается, что футболисты готовились к этому матчу на протяжении трех месяцев.

Сборная Эритреи не играет с января 2020 года, в связи с чем была исключена из рейтинга ФИФА. Ранее сборная этой страны пять раз принимала участие в африканском отборе на чемпионат мира, но не смогла выиграть ни одного матча.