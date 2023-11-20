Футболки Месси с чемпионата мира в Катаре выставят на аукцион за £8 млн
Игровая футболка Лионеля Месси, в которой он вышел на поле в финальном матче ЧМ-2022 против сборной Франции, будет выставлена на аукцион, сообщает Daily Mail.
Шесть игровых футболок с чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором Аргентина одержала победу над сборной Франции, будут выставлены на аукционе в Нью-Йорке, часть вырученных средств пойдет на благотворительность. Сообщается, что общая сумма коллекции составит не менее £8 млн.
Продажа может стать рекордной среди спортивных сувениров. Рекорд был установлен в сентябре прошлого года, когда игровая майка Майкла Джордана, в которой он провел первый матч финальной серии плей-офф НБА 1998 года против «Юты Джаз» в составе «Чикаго Буллз», была продана на аукционе за £8,1 млн.
«Продажа этих шести футболок станет монументальным событием в истории аукционов и позволит болельщикам и коллекционерам приобщиться к главному достижению Месси», — приводит слова главы аукциона по современным предметам коллекционирования в Нью-Йорке Брама Вахтера Daily Mail.