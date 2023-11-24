Аргентина разгромила Бразилию и вышла в полуфинал юношеского ЧМ
Все голы в составе сборной Аргентины забил один игрок.
Все голы в составе сборной Аргентины забил один игрок.
В четвертьфинальном матче чемпионата мира до 17 лет встречались сборные Бразилии и Аргентины. Встреча проходила на Международном стадионе индонезийской столицы Джакарты.
Сборная Аргентины одержала победу со счетом 3:0 и вышла в полуфинал турнира.
В составе аргентинцев хет-трик оформил полузащитник Клаудио Эчеверри. 17-летний футболист уже 4 раза выходил в основном составе «Ривер Плейта».
В полуфинале сборная Аргентина сыграет со сборной Германии, которая с минимальным счетом обыграла сверстников из Испании. Единственный гол в матче на счету игрока юношеской команды «Боруссии» (Дортмунд) Париса Бруннера.
25 ноября состоятся еще два четвертьфинала. В них встретятся Франция и Узбекистан, а также Мали и Марокко.
Сборная Узбекистана в матче ⅛ финала сенсационно обыграла юношей из Англии — 2:1.