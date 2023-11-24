Аргентина разгромила Бразилию и вышла в полуфинал юношеского ЧМ

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<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239860&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В четвертьфинальном матче чемпионата мира до 17 лет встречались сборные Бразилии и Аргентины. Встреча проходила на Международном стадионе индонезийской столицы Джакарты.

Сборная Аргентины одержала победу со счетом 3:0 и вышла в полуфинал турнира.

В составе аргентинцев хет-трик оформил полузащитник Клаудио Эчеверри. 17-летний футболист уже 4 раза выходил в основном составе «Ривер Плейта».

В полуфинале сборная Аргентина сыграет со сборной Германии, которая с минимальным счетом обыграла сверстников из Испании. Единственный гол в матче на счету игрока юношеской команды «Боруссии» (Дортмунд) Париса Бруннера.

25 ноября состоятся еще два четвертьфинала. В них встретятся Франция и Узбекистан, а также Мали и Марокко.