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18:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Аргентина разгромила Бразилию и вышла в полуфинал юношеского ЧМ

Все голы в составе сборной Аргентины забил один игрок.

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Источник: Кадр из трансляции
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В четвертьфинальном матче чемпионата мира до 17 лет встречались сборные Бразилии и Аргентины. Встреча проходила на Международном стадионе индонезийской столицы Джакарты.

Сборная Аргентины одержала победу со счетом 3:0 и вышла в полуфинал турнира.

В составе аргентинцев хет-трик оформил полузащитник Клаудио Эчеверри. 17-летний футболист уже 4 раза выходил в основном составе «Ривер Плейта».

В полуфинале сборная Аргентина сыграет со сборной Германии, которая с минимальным счетом обыграла сверстников из Испании. Единственный гол в матче на счету игрока юношеской команды «Боруссии» (Дортмунд) Париса Бруннера.

25 ноября состоятся еще два четвертьфинала. В них встретятся Франция и Узбекистан, а также Мали и Марокко.

Сборная Узбекистана в матче ⅛ финала сенсационно обыграла юношей из Англии — 2:1.

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 Аргентина разгромила Бразилию и вышла в полуфинал юношеского ЧМ
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