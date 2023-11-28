Сборная Германии U17 вышла в финал юношеского чемпионата мира

Основное время встречи закончилось со счетом 3:3, но в серии пенальти сильнее оказалась сборная Германии (4:2).

На девятой минуте матча гол забил нападающий сборной Германии Парис Бруннер. Аргентинцы, усилиями Агустина Руберто отличились на 36-й минуте и он же забил гол в добавленное к первому тайму время.

После перерыва на 52-й минуте свой второй гол в игре снова забил Парис Бруннер. На 69-й минуте нападающий сборной Германии Макс Моэрстедт вывел свою команду вперед. Но в добавленное ко второму тайму время Агустин Руберто оформил хет-трик и спас аргентинцев от поражения в основное время матча.