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14:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Германии U17 вышла в финал юношеского чемпионата мира

В полуфинальном матче юношеского чемпионата мира до 17 лет немецкие футболисты обыграли сверстников из Аргентины.

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Основное время встречи закончилось со счетом 3:3, но в серии пенальти сильнее оказалась сборная Германии (4:2).

На девятой минуте матча гол забил нападающий сборной Германии Парис Бруннер. Аргентинцы, усилиями Агустина Руберто отличились на 36-й минуте и он же забил гол в добавленное к первому тайму время.

После перерыва на 52-й минуте свой второй гол в игре снова забил Парис Бруннер. На 69-й минуте нападающий сборной Германии Макс Моэрстедт вывел свою команду вперед. Но в добавленное ко второму тайму время Агустин Руберто оформил хет-трик и спас аргентинцев от поражения в основное время матча.

Соперник сборной Германии определится сегодня, 28 ноября. За право сыграть в финале поборются сборная Франции и Мали.

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