Стали известны финалисты юношеского ЧМ по футболу

Малийцы открыли счет на исходе первого тайма — на четвертой добавленной минуте отличился нападающий Ибраим Диарра. Ключевым моментом игры стало удаление защитника Сулеймана Саного на 55-й минуте, после чего французы, имея численное большинство, сумели забить два мяча. На 56-й минуте счет сравнял защитник Иванн Тити, а на 69-й минуте полузащитник Исмаил Бунеб вывел французов вперед и установил окончательный счет в матче.

Франция вышла в финал юношеского чемпионата мира U17 впервые с 2001 года. Ее соперником в решающей игре станет сборная Германии, которая ранее в напряженной борьбе обыграла команду Аргентины (3:3, пен. 4:2). Финал пройдет в субботу, 2 декабря.