Стали известны финалисты юношеского ЧМ по футболу
Юношеская сборная Франции обыграла сверстников из Мали (2:1) во втором полуфинальном матче чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 17 лет, который проходит в Индонезии.
Юношеская сборная Франции обыграла сверстников из Мали (2:1) во втором полуфинальном матче чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 17 лет, который проходит в Индонезии.
Малийцы открыли счет на исходе первого тайма — на четвертой добавленной минуте отличился нападающий Ибраим Диарра. Ключевым моментом игры стало удаление защитника Сулеймана Саного на 55-й минуте, после чего французы, имея численное большинство, сумели забить два мяча. На 56-й минуте счет сравнял защитник Иванн Тити, а на 69-й минуте полузащитник Исмаил Бунеб вывел французов вперед и установил окончательный счет в матче.
Франция вышла в финал юношеского чемпионата мира U17 впервые с 2001 года. Ее соперником в решающей игре станет сборная Германии, которая ранее в напряженной борьбе обыграла команду Аргентины (3:3, пен. 4:2). Финал пройдет в субботу, 2 декабря.
Стоит отметить, что Франция и Германия в начале июне встречались между собой в финале чемпионата Европы U17. Тогда основное время матча закончилось без забитых мячей, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались немцы — 5:4.