Романцев рассказал, почему не взял Аршавина на ЧМ-2002
Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев рассказал, почему не вызвал Андрея Аршавина на чемпионат мира в 2002 году.
Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев рассказал, почему не вызвал Андрея Аршавина на чемпионат мира в 2002 году.
Сборная России на чемпионате мира 2002 года заняла третье место в группе H, набрав 3 очка в 3 матчах и не смогла выйти в плей-офф турнира.
— Олег Иванович, вы всегда с уважением говорите об Андрее Аршавине. Если вам удобно, то вспомните, почему в 2002 году в отличие от Кержакова и Сычева он не поехал на чемпионат мира в Японию, хотя входил в число кандидатов?
— Знаете, больше двадцати лет прошло, и вряд ли в деталях все восстановишь. Припоминаю лишь, что позицию, на которой Андрей мог бы быть максимально полезен, прочно занял Мостовой, которого мы неожиданно потеряли перед вылетом в Японию. К тому же Аршавин был тогда совсем молодым и делал первые шаги на таком уровне. Да и в контрольном матче со сборной Белоруссии выглядел неважно. Словом, на тот момент он не убедил, что необходим сборной. Жалел ли я потом об этом? Нет, поскольку неудача в Японии никак не была связана с его отсутствием в команде. Надеюсь, что он тогда воспринял все с пониманием. А то, что со временем Аршавин стал одним из лидеров сборной, блистал на Евро-2008, а затем и в составе лондонского «Арсенала», меня не удивило. Это был хавбек редкого игрового ума и мастер эпизода, умевший удивлять и трибуны, и соперников. А сейчас от всей души желаю Андрею Сергеевичу долгой счастливой жизни в новой футбольной роли, — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».
Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год. В 2005 и 2006 году Андрей стал лучшим бомбардиром сборной, был капитаном команды в 2006 и 2007 году. В составе национальной команды он стал бронзовым призером Евро-2008, сыграл на турнире всего в трех матчах из-за дисквалификации, в двух из них был признан лучшим игроком встречи. По итогам турнира Аршавин попал в символическую сборную турнира.