СМИ: Финал ЧМ по футболу 2026 года пройдет в Далласе
Официально место проведения финального матча чемпионата мира будет объявлено 4 февраля.
Официально место проведения финального матча чемпионата мира будет объявлено 4 февраля.
Как сообщает The Sun, финальный матч чемпионата мира по футболу в 2026 году состоится на домашнем стадионе команды НФЛ «Даллас Ковбойз».
Максимальная вместимость арены AT&T Stadium — 105 тысяч зрителей. Стадион был сдан в эксплуатацию в 2009 году и оценивается в 1,3 млрд долларов.
Отмечается, что стадион в Далласе обошел арену в Нью-Джерси — MetLife Stadium, на которой проводят матчи клубы НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс».
Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет в трех странах — в США, Канаде и Мексике. Финал состоится 19 июля.