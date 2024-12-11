ФИФА объявила, в каких странах пройдут матчи ЧМ в 2030 году

В 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира в истории. Он состоялся в Уругвае. В этой стране пройдет матч открытия, в которой сыграет национальная команда Уругвая. То же самое касается и первых встреч сборных Аргентины и Парагвая в группах — они проведут стартовые игры в родных странах.