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ФИФА объявила, в каких странах пройдут матчи ЧМ в 2030 году

Игры чемпионата мира по футболу 2030 года впервые в истории пройдут сразу в 6 странах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила, что чемпионат мира по футболу 2030 года примут Марокко, Португалия и Испания. Ещё три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Парагвае и Аргентине.

Заявка Марокко, Португалии и Испании осталась единственной — Италия решила не подавать совместную с Саудовской Аравией и Египтом заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

В 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира в истории. Он состоялся в Уругвае. В этой стране пройдет матч открытия, в которой сыграет национальная команда Уругвая. То же самое касается и первых встреч сборных Аргентины и Парагвая в группах — они проведут стартовые игры в родных странах.