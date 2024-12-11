Официально: Саудовская Аравия примет ЧМ по футболу в 2034 году

11 декабря на Конгрессе ФИФА, прошедшем в онлайн-формате, были утверждены места проведения чемпионатов мира 2030 и 2034 годов.
Ранее на право стать организатором турнира также претендовала Австралия, однако после страна отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034. Ожидается, что чемпионат мира в Саудовской Аравии будет проходить на 15 стадионах в пяти городах страны.
Игры мирового первенства пройдут в Эр-Рияде, Джидде, Абхе, Эль-Хубаре и Неоме — еще не построенном городе на северо-западе страны. Планы строительства стадиона «Неом» гласят, что он будет расположен на высоте 350 м над уровнем моря, и добраться до него можно будет только с помощью высокоскоростных лифтов и беспилотных автомобилей.
Ожидается, что чемпионат мира будет проведен в Саудовской Аравии зимой из‑за того, что в регионе в летние месяцы традиционно жаркая погода. Официальные заявления по данному вопросу пока сделаны не были. Напомним, что в 2022 году по тем же причинам мировое первенство в Катаре состоялось в ноябре-декабре.
Ближайший чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 команд.