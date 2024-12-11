Официально: Саудовская Аравия примет ЧМ по футболу в 2034 году

Ожидается, что чемпионат мира будет проведен в Саудовской Аравии зимой из‑за того, что в регионе в летние месяцы традиционно жаркая погода. Официальные заявления по данному вопросу пока сделаны не были. Напомним, что в 2022 году по тем же причинам мировое первенство в Катаре состоялось в ноябре-декабре.