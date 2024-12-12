Кордоба: Россия точно вышла бы из группы на ЧМ-2026

«Сложно сказать какими были бы шансы сборной России на ЧМ-2026. В России много хороших футболистов — здесь все продолжает развиваться, несмотря ни на что. А чемпионат мира — вещь непредсказуемая, никогда не знаешь, кто какое место займет. Но Россия точно вышла бы из группы.



Отстранение сборной России — это очень печально. Естественно, хочется, чтобы молодые игроки “Краснодара” — Черников, Кривцов и другие — выступали на крупных турнирах. Но даже сейчас им нужно продолжать работать на максимум и выкладываться. Это поможет в будущем.



Считаю, что несправедливо лишать Россию возможности играть на международной арене, потому что спорт и футбол, в частности, не имеют к происходящему никакого отношения. Но решение принимать не мне, хотя я и хотел бы, чтобы сборная России и клубы вернулись на международную арену», — сказал Кордоба.