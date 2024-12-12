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Кордоба: Россия точно вышла бы из группы на ЧМ-2026

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «Спорт-Экспрессу» назвал несправедливым отстранение сборной России.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Сложно сказать какими были бы шансы сборной России на ЧМ-2026. В России много хороших футболистов — здесь все продолжает развиваться, несмотря ни на что. А чемпионат мира — вещь непредсказуемая, никогда не знаешь, кто какое место займет. Но Россия точно вышла бы из группы.

Отстранение сборной России — это очень печально. Естественно, хочется, чтобы молодые игроки “Краснодара” — Черников, Кривцов и другие — выступали на крупных турнирах. Но даже сейчас им нужно продолжать работать на максимум и выкладываться. Это поможет в будущем.

Считаю, что несправедливо лишать Россию возможности играть на международной арене, потому что спорт и футбол, в частности, не имеют к происходящему никакого отношения. Но решение принимать не мне, хотя я и хотел бы, чтобы сборная России и клубы вернулись на международную арену», — сказал Кордоба.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир состоится в США, Канаде и Мексике. На ЧМ-2026 впервые в истории выступят 48 национальных команд. Жеребьевка отборочного этапа мундиаля пройдет в Цюрихе в пятницу, 13 декабря 2024 года. Сборная России не допущена до жеребьевки.

Россия