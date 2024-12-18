Месси опубликовал сообщение в честь годовщины победы на ЧМ-2022

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал сообщение в честь двухлетней годовщины победы его национальной команды на чемпионате мира по футболу. Ранее сборная Аргентины побеждала на мировых первенствах до рождения Месси — в 1978 и 1986 годах.
«Я люблю декабрь и рождественские праздники. Два года назад этот последний месяц года мог стать неприятным, но в итоге он стал самым прекрасным в моей спортивной карьере. И теперь каждый декабрь я вспоминаю об этом. Поздравляю всех со второй годовщиной!» — написал Месси в социальных сетях.
Cупруга футболиста Антонелла Рокуццо опубликовала в соцсетях домашнее фото аргентинца с трофеем за победу на Мундиале — Лео не расстается с Кубком мира даже за столом.
В составе сборной Аргентины Лионель Месси дебютировал в августе 2005 года в возрасте 18 лет. В общей сложности он провел 191 матч за национальную команду, в которых забил 112 мячей и сделал 61 результативную передачу. На счету Месси в футболке сборной Аргентины титул чемпиона мира и двукратного победителя Кубка Америки — в 2021 и 2024 годах.