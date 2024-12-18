Месси опубликовал сообщение в честь годовщины победы на ЧМ-2022

«Я люблю декабрь и рождественские праздники. Два года назад этот последний месяц года мог стать неприятным, но в итоге он стал самым прекрасным в моей спортивной карьере. И теперь каждый декабрь я вспоминаю об этом. Поздравляю всех со второй годовщиной!» — написал Месси в социальных сетях.