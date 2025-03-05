В перерыве финала ЧМ-2026 пройдет шоу, как в Супербоуле

«Мы вели переговоры о том, как ФИФА может организовать мероприятия на Таймс-сквер во время заключительного уик-энда чемпионата мира, включая матч за третье место и финал. Я также хочу поблагодарить Криса Мартина и Фила Харви из Coldplay, которые будут работать с ФИФА над окончательным списком артистов, которые выступят во время шоу в перерыве, а также на Таймс-сквер», — добавил президент Международной федерации футбола.