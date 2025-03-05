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В перерыве финала ЧМ-2026 пройдет шоу, как в Супербоуле

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что впервые в истории мировых первенств перерыве финального матча в 2026 году пройдет большое музыкальное шоу, как в американском футболе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Концерты суперзвезд во время главной игры года в американском футболе уже давно стали традиционными. В последние годы в шоу во время перерыва Супербоула участвовали, среди прочих, такие звезды как Шакира, Дженнифер Лопес, Рианна, Снуп Догг, Эминем и Кендрик Ламар.

«Я могу подтвердить, что это будет первое в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Это будет исторический момент для чемпионата мира по футболу и шоу, достойное крупнейшего спортивного события в мире», — написал Инфантино в социальных сетях.

«Мы вели переговоры о том, как ФИФА может организовать мероприятия на Таймс-сквер во время заключительного уик-энда чемпионата мира, включая матч за третье место и финал. Я также хочу поблагодарить Криса Мартина и Фила Харви из Coldplay, которые будут работать с ФИФА над окончательным списком артистов, которые выступят во время шоу в перерыве, а также на Таймс-сквер», — добавил президент Международной федерации футбола.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Финал турнира запланирован 19 июля на домашней ареной клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс» в Ист-Ратерфорде.