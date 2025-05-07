Трамп не знал о запрете на участие России в ЧМ по футболу

Накануне Трамп провел в Белом доме встречу с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Во время общения с журналистами американского лидера попросили прокомментировать ситуацию со сборной России, которой запрещено участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации.
«Я этого не знал. Это правда?» — спросил Трамп, обращаясь к Инфантино.
«Это правда. Пока что им запрещено здесь играть, но мы надеемся, что что-то произойдет и наступит мир, тогда мы сможем их принять обратно. Так что это было бы замечательно», — ответил Инфантино.
«Он — босс. Я не босс в этом вопросе. Мир возможен, а участие в ЧМ может стать хорошим стимулом для завершения конфликта», — подытожил Трамп.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. На ЧМ-2026 впервые в истории выступят 48 национальных команд.