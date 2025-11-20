Глава Федерации футбола Кюрасао: «Мы уже выиграли чемпионат мира»

«Это очень большое и приятное чувство для всех жителей Кюрасао, которые находятся по всему миру: в Америке, в Европе, на Кюрасао. А также для всех, кто любит наш остров. Мы маленькие по размеру, но большие душой и сердцем.



Думаю, наш успех — это результат упорной работы. Мы все верили, что однажды попадем на чемпионат мира и наконец добились этого. Мне все равно, какие команды попадутся сборной Кюрасао на жеребьевке, пусть будут все, мы уже выиграли чемпионат мира», — приводит слова Жильбера Мартина Marca.