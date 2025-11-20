Ричмонд
Глава Федерации футбола Кюрасао: «Мы уже выиграли чемпионат мира»

Президент Федерации футбола Кюрасао Жильбер Мартина эмоционально отреагировал на выход национальной команды в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, сборная Кюрасао, под руководством экс-наставника «Зенита» и сборной России Дика Адвоката, впервые в истории вышла на ЧМ. В заключительном туре третьего раунда отборочного турнира зоны КОНКАКАФ Кюрасао на выезде сыграла вничью с Ямайкой (0:0). Благодаря этому результату сборная Кюрасао заняла первое место в группе B, набрав в шести матчах 12 очков.

«Это очень большое и приятное чувство для всех жителей Кюрасао, которые находятся по всему миру: в Америке, в Европе, на Кюрасао. А также для всех, кто любит наш остров. Мы маленькие по размеру, но большие душой и сердцем.

Думаю, наш успех — это результат упорной работы. Мы все верили, что однажды попадем на чемпионат мира и наконец добились этого. Мне все равно, какие команды попадутся сборной Кюрасао на жеребьевке, пусть будут все, мы уже выиграли чемпионат мира», — приводит слова Жильбера Мартина Marca.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных.