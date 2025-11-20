Ричмонд
«7 млн на стадионах, 6 млрд у экранов». Инфантино — о ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что предстоящий чемпионат мира по футболу станет лучшим в истории.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сегодня в Цюрихе прошла жеребьевка межконтинентальных стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2026. Ей предшествовала речь Инфантино, в которой он подчеркнул значимость расширенного формата мундиаля с 48 командами.

«Для нас большая честь приветствовать вас в прекрасном городе Цюрихе. Предстоящий турнир станет лучшим чемпионатом мира в истории. Это будет равноценно 104 Супербоулам за один месяц… На стадионах побывают семь миллионов зрителей, а у экранов нас будут смотреть шесть миллиардов», — сказал Инфантино.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Жеребьевка группового этапа пройдет в Вашингтоне 5 декабря. Ранее Инфантино заявил, что за ней в прямом эфире будет следить один миллиард человек.