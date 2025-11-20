«7 млн на стадионах, 6 млрд у экранов». Инфантино — о ЧМ-2026

«Для нас большая честь приветствовать вас в прекрасном городе Цюрихе. Предстоящий турнир станет лучшим чемпионатом мира в истории. Это будет равноценно 104 Супербоулам за один месяц… На стадионах побывают семь миллионов зрителей, а у экранов нас будут смотреть шесть миллиардов», — сказал Инфантино.