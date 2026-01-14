Источник: США перестали выдавать визы гражданам России

По информации источника, помимо россиян визу в США не смогут получить ещё граждане 74 стран. Среди них — Египет, Бразилия, Иран, чьи национальные сборные уже оформили себе путёвки на чемпионат мира по футболу 2026 года. Приостановка начнется 21 января и продлится на неопределенный срок, пока департамент не проведет переоценку процесса обработки виз.