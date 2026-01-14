Ричмонд
Источник: США перестали выдавать визы гражданам России

Как сообщает Fox News, госдепартамент США приостанавливает обработку виз для граждан 75 стран, в том числе России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, помимо россиян визу в США не смогут получить ещё граждане 74 стран. Среди них — Египет, Бразилия, Иран, чьи национальные сборные уже оформили себе путёвки на чемпионат мира по футболу 2026 года. Приостановка начнется 21 января и продлится на неопределенный срок, пока департамент не проведет переоценку процесса обработки виз.

Сообщается, что такое решение вызвано нежеланием пускать в страну людей, которые будут зависеть от государственных пособий, учитывая широкий спектр факторов влияющих на это, включая состояние здоровья, возраст, знание английского языка, финансовое положение и даже потенциальную потребность в долгосрочном медицинском уходе.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в трех странах — США, Канаде и Мексике. При этом в Мексику гражданам России виза не нужна, для въезда в страну надо оформить бесплатное электронное разрешение.