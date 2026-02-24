Глава Мексики гарантировала безопасность болельщиков во время ЧМ-2026

22 февраля Министерство обороны Мексики сообщило о проведении операции по захвату лидера картеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Он скончался от ранений, полученных во время транспортировки в Мехико. В ответ на это в десятках городов и муниципалитетов произошли поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на правоохранителей.