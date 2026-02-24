Глава Мексики гарантировала безопасность болельщиков во время ЧМ-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, несмотря на продолжающиеся столкновения с наркокартелями, уверила иностранных гостей чемпионата мира 2026 года, что их безопасность в стране полностью обеспечена, и им ничего не угрожает.
«Все гарантии, все гарантии, нет никакой угрозы», — заявила Шейнбаум на пресс-конференции.
22 февраля Министерство обороны Мексики сообщило о проведении операции по захвату лидера картеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Он скончался от ранений, полученных во время транспортировки в Мехико. В ответ на это в десятках городов и муниципалитетов произошли поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на правоохранителей.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести из Мексики межконтинентальные стыковые матчи чемпионата мира 2026 года и даже игры финальной части турнира из-за беспорядков в стране.