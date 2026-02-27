Арбитр Сергей Карасев высказался о шансах судить матчи ЧМ-2026

«Как я нахожу новую мотивацию? Я просто люблю это дело, и ничто другое у меня не получается лучше, чем судейство. Если где-то что-то посудил — наверное, я умею. Если взять европейскую карьеру, действительно, много где побывал. Но прямо суперсобытий, топ-топ-матчей в ней было не так уж и много. Финал Лиги чемпионов я не судил, Лиги Европы или Лиги конференций — тоже. Из финалов был только Суперкубок УЕФА. У нас его любят называть выставочным матчем, однако для меня это большое событие было. Поэтому мотивация у меня простая: пока есть силы и здоровье, хочу этим заниматься, а когда это закончится — не знаю», — добавил арбитр.