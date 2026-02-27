Арбитр Сергей Карасев высказался о шансах судить матчи ЧМ-2026

Арбитр Сергей Карасев отметил, что сезон-2024/25 сложился для него неудачно из‑за ряда личных обстоятельств и проблем со здоровьем. В тот период ему несколько раз приходилось отказываться от обслуживания матчей из‑за травм и болезней. При этом арбитр подчеркнул, что в текущем сезоне его физическое состояние улучшилось, а профессиональные результаты пошли вверх.
«Я и в прошлом году, и в позапрошлом говорил, что международная карьера точно закончена. А сейчас думаю: “Блин, да все может произойти. Может, завтра все закончится, и я на чемпионат мира 2026 года еще поеду. Ну вдруг?!” Скажут: все открывается — давайте. И я, кстати, ничему не удивлюсь — настолько стремительно все меняется. Просто живем каждый день, утром просыпаемся, тренируемся, а что будет завтра — посмотрим», — заявил Карасев в интервью «Чемпионату».
«Как я нахожу новую мотивацию? Я просто люблю это дело, и ничто другое у меня не получается лучше, чем судейство. Если где-то что-то посудил — наверное, я умею. Если взять европейскую карьеру, действительно, много где побывал. Но прямо суперсобытий, топ-топ-матчей в ней было не так уж и много. Финал Лиги чемпионов я не судил, Лиги Европы или Лиги конференций — тоже. Из финалов был только Суперкубок УЕФА. У нас его любят называть выставочным матчем, однако для меня это большое событие было. Поэтому мотивация у меня простая: пока есть силы и здоровье, хочу этим заниматься, а когда это закончится — не знаю», — добавил арбитр.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики.