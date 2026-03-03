В Федерации футбола США поддерживают участие иранцев в ЧМ-2026

«Президент ФИФА Джанни Инфантино в выходные выразил намерение провести безопасный и надежный чемпионат мира с участием всех команд. И мы, безусловно, всячески это поддерживаем. Мы несколько раз играли против сборной Ирана на чемпионатах мира, и, как в матче с любой другой командой, с которой мы можем сыграть на чемпионате мира, наша цель — победа. Поэтому мы с нетерпением ждем возможности добиться именно этого», — сказал Бэтсон в эфире телеканала Sky Sports.
Международная федерация футбола (ФИФА) не ответила на вопрос о возможном отстранении сборных США и Израиля от международных турниров в свете военных действий против Ирана, а также о лишении США права проводить чемпионат мира по футболу 2026 года.
Сборная Ирана сыграет на чемпионате мира в четвертый раз подряд и седьмой в своей истории. В плей-офф команда ни разу не выходила.
Турнир с участием 48 команд пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В группе G должны сыграть сборные Бельгии, Египта, Ирана и Новой Зеландии.