Сборная Ирана не сообщала АФК о снятии с чемпионата мира

Азиатская конфедерация футбола (АФК) не получала никаких уведомлений от Ирана о снятии сборной с чемпионата мира, заявил генеральный секретарь организации Виндзор Джон. Его слова приводит Reuters.
«Это очень эмоциональный момент. Все говорят много всего», — сказал Джон. По его словам, решать должна Федерация футбола Ирана, и пока она не отказывалась от участия. Виндзор Джон добавил, что АФК хотела бы видеть Иран на чемпионате мира.
Сборная Ирана завоевала право участия в мировом первенстве в четвертый раз подряд и седьмой в своей истории. Иран должен сыграть с Новой Зеландией в Лос-Анджелесе 15 июня, с Бельгией в Лос-Анджелесе 21 июня и с Египтом в Сиэтле 26 июня.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем сыграют 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.