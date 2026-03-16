Сборная Ирана не сообщала АФК о снятии с чемпионата мира

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) заявила, что не получала от Ирана официального уведомления о снятии с чемпионата мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Азиатская конфедерация футбола (АФК) не получала никаких уведомлений от Ирана о снятии сборной с чемпионата мира, заявил генеральный секретарь организации Виндзор Джон. Его слова приводит Reuters.

«Это очень эмоциональный момент. Все говорят много всего», — сказал Джон. По его словам, решать должна Федерация футбола Ирана, и пока она не отказывалась от участия. Виндзор Джон добавил, что АФК хотела бы видеть Иран на чемпионате мира.

Министр спорта страны Ахмад Доньямали 11 марта сообщил, что команда не поедет на турнир, который примут США, Канада и Мексика. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает участие команды в соревнованиях «уместным».

Сборная Ирана завоевала право участия в мировом первенстве в четвертый раз подряд и седьмой в своей истории. Иран должен сыграть с Новой Зеландией в Лос-Анджелесе 15 июня, с Бельгией в Лос-Анджелесе 21 июня и с Египтом в Сиэтле 26 июня.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем сыграют 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.