Канадцев просят работать из дома во время ЧМ-2026

По информации источника, руководство Торонто учло прошлогодний транспортный коллапс в городе во время бейсбольной Мировой серии между «Торонто Блю Джейс» и «Лос-Анджелес Доджерс» и призывает жителей избегать использования личных автомобилей в дни матчей.
На матчах ЧМ-2026 ожидается более 350 тыс. туристов в Ванкувере и свыше 300 тыс. в Торонто. Для Ванкувера, в котором проживает чуть более 600 тыс. человек, это создаст особенно высокую нагрузку на городскую инфраструктуру.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Ванкувер примет пять матчей группового этапа и два матча плей-офф (1/16 и ⅛ финала). В Торонто пройдут пять матчей группового этапа и один матч плей-офф (1/16 финала).